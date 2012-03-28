В Канаде судят российского шпиона-"рекордсмена" (ФОТО)

Лейтенант канадских ВМС Джеффри Дилайл передал спецслужбам России такой огромный объем секретных документов, что его можно сравнить с количеством конфиденциальной документации, выложенной в открытый доступ сайтом WikiLeaks. Об этом сказал источник близкий к следствию.
Власти Канады арестовали Дилайла 16 января по подозрению в шпионаже в пользу "иностранного государства". Как заявил со ссылкой на неназванные источники глава представительства CTV News в Оттаве Роберт Файф, заинтересованным в шпионаже государством могла быть Россия. По его словам, Дилайл был задержан с поличным при попытке передачи секретных сведений, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal.
Как ожидается, суд графства Галифакс рассмотрит возможность освобождения 40-летнего лейтенанта под залог.
По данным СМИ, офицер ВМС проходил службу в графстве Галифакс на востоке страны в центре связи и разведки Trinity, который следил за передвижением военных кораблей в Атлантическом океане, а также занимался анализом электронных сообщений между Канадой и ее союзниками.
По сообщению источника, в основном, утечка информации касалась так называемой системы Five Eyes («Пять глаз») соглашение о совместной радиоэлектронной разведке между США, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Эта система также широко известна под названием «Эшелон».
Как сообщил источник в американском правительстве, Белый дом проводил обсуждения инцидента и выразил серьезную обеспокоенность масштабом утечки. По данным СМИ, шпионский скандал в Галифаксе серьезно осложнил отношения Вашингтона и Оттавы в сфере военного сотрудничества и разведки.
Между тем, представители разведывательных структур из стран, входящих в систему Five Eyes, в начале марта провели конференцию в Новой Зеландии, чтобы обсудить средства для предотвращения будущих эпизодов подобного рода и смягчения последствий утечки из Галифакса.
Напомним, в январе канадские СМИ сообщали о высылке из страны шести российских дипломатов.
В то же время МИД России заявлял, что сообщения о высылке дипломатов из Канады не соответствуют действительности, так как «они покинули страну «по окончании командировок».
фото: metronews.ca
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