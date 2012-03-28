Российских полицейских хочет воспитывать звезда шансона

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28 марта, певец Стас Михайлов выразил готовность заняться перевоспитанием полицейских совместно с другими «людьми искусства». Разговор с певцом начинается на 9-й минуте 45-й секунде записи в эфире «Русской службы новостей»

Как считает певец, при личной встрече деятели культуры могут сделать так, что «люди в полицейской одежде смогут стать добрее, теплее». Он также отметил, что его «прямая речь» на концертах благотворно влияет на людей. Стас Михайлов является членом Общественного совета при ГУ МВД по Москве, однако, по его словам, из-за разъездов не часто может принимать участие в его работе - он был только на двух заседаниях совета.

Заявление певца стало ответом на призыв главы МВД Рашида Нургалиева к деятелям культуры. 28 марта на круглом столе «Духовность, нравственность, закон» министр попросил их помочь полицейским «находить прекрасное в повседневном». До этого, 27 марта, Нургалиев предложил ввести в полицейских вузах курс "человеколюбия".

Как сообщалось, глава МВД заговорил о перевоспитании сотрудников правоохранительных органов на фоне скандала о пытках в казанской полиции. Нескольких полицейских из отдела «Дальний» обвиняются в том, что они замучили до смерти задержанного. Сам отдел полностью расформирован. На фоне расследования казанского дела в СМИ стали появляться истории о пытках в других отделениях.

фото: blatata.com

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