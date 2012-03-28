Тигипко готов к тому, что власть использует его, а потом уберет с арены

{1-} Сергей Тигипко готов к тому, что Партия регионов использует его, как таран в социальных реформах, и в какой-то момент, со всем негативом, уберет с политической арены.

Об этом политик заявил в интервью «Украинской правде».

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«За два года во власти мой рейтинг упал примерно на 10%. Сейчас он составляет где-то 3,5-4%. Конечно, хочется, чтобы все шло по нарастающей. Но я уже бывал в ситуации, когда нужно было слушать общественное мнение, осуждение окружающих, но принимать нужные, хотя и тяжелые решения», - заявил политик.

В то же время, Сергей Тигипко отметил, что его рейтинг может быть восстановлен до 2015 года, когда в Украине пройдут выборы президента.

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Напомним, как сообщал «Главред», ранее Сергей Тигипко заявлял о дискомфорте в качестве заместителя главы Партии регионов.

«Партия – это орудие достижения цели. У тебя есть идея, ты пошел на президентские выборы, наговорился, увидел, что есть поддержка – создавай партию и при помощи этих людей двигайся дальше. Увидел другие возможности – лучшие, будь честным. Мне прийти и даже зампредом стать в Партии регионов, наверное, не очень комфортно», - сказал Тигипко.

При этом вице-премьер отметил, что не жалеет о принятом решении, так как оно дает больше возможностей для проведения изменений в стране.

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