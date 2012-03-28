Стросс-Кан называл девушек снаряжением

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Доминик Стросс-Кан, экс-глава Международного валютного фонда (МВФ) признался полиции, что в текстовых сообщениях он называл приглашенных на вечеринки девушек «снаряжением».

В распоряжении СМИ есть аудиозаписи допросов Стросс-Кана в полицейском участке, во время которых он заявил, что использовал "неподобающий язык" в тестовых сообщениях, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на газету «Монд».

Стросс-Кан одному своему другу-бизнесмену писал: «Не хочешь поехать в ночной клуб в Мадриде со мной и со снаряжением?».

В других сообщениях он также называл девушек «подарками» и «багажом».

Адвокаты Стросс-Кана обвинили СМИ в распространении конфиденциальной информации и в вырывании цитат из контекста. Они пригрозили подать на издание в суд.

Как сообщалось, бывшему главе МВФ были предъявлены обвинения в соучастии в сутенерстве в составе преступной группы. Сам обвиняемый заявляет, что ни в чем не виновен и никогда не знал, что встреченные им на секс-вечеринках женщины были проститутками.

фото: dp.ru

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