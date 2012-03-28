Луценко перевели в камеру с унитазом и полками для книг

{1-} Бывшего главу МВД Юрия Луценко перевели в новую камеру с унитазом, плазменным телевизором и полками для книг.

Об этом сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

«Вчера вечером мужа предупредили, чтобы он собирал личные вещи. И уже в пять утра срочно перевели в другую камеру», - заявила Ирина Луценко.

«Отныне Юрий Луценко находится в камере № 136 на 12 квадратных метров на втором этаже Лукьяновского СИЗО. Вместе с личными вещами в новую камеру переведен и сосед-сокамерник», - добавила жена Луценко.

По словам самого Луценко, в новой камере – плазменный телевизор, шкаф для посуды и полка для книг, деревянные кровати, табуретки и стол, настенные часы и вазы без цветов.

«Среди «улучшений» в камере – полноценный отгороженный унитаз, а не дырка в полу», - сообщил Луценко жене.

«И главное – сразу после «переселения» была проведена фотосессия лично заместителем прокурора города Киева и сотрудником СИЗО», - подчеркнула жена Луценко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на 17 апреля 2012 года Европейский суд по правам человека назначил публичные слушания по делу «Луценко против Украины».

«В открытом режиме суд будет исследовать законность задержания и ареста заявителя, а также – использование системы правосудия против Юрия Луценко с целью устранения его от политической жизни в Украине и недопущения к парламентским выборам 2012 года», – сказано в сообщении Европейского суда.

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