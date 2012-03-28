США приостанавливают гуманитарную помощь КНДР

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США приостанавливает оказание гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее, в связи с нарушением обязательств, принятых Пхеньяном в военной и атомной сферах, сообщают источники в Пентагоне.

В конце февраля стало известно, что КНДР и США достигли соглашений, в рамках которых Пхеньян временно приостанавливает атомные испытания и работы по обогащению урана, а также соглашается на возобновление проверок своих атомных объектов инспекторами МАГАТЭ в обмен на получение 240 тысяч тонн продовольственной помощи, пишет РИА Новости.

По словам помощника министра обороны по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Питера Лавоя, США вынуждены приостановить продовольственную помощь Северной Корее», - сказал он.

Лавой объяснил это решение планами Пхеньяна произвести в середине апреля запуск искусственного спутника «Кванменсон-3» («Яркая звезда») с использованием ракеты-носителя «Ынха-3» («Млечный путь»). Западные страны подозревают, что в действительности космическая программа КНДР является замаскированным испытанием баллистических ракет.

По мнению Госдепа США, планируемый запуск подверг бы сомнению вероятность выполнения тех обязательств, которые КНДР на себя взяла. Если запуск все-таки будет осуществлен, то он затруднит выполнение любого соглашения о поставках продовольствия.

В свою очередь главный переговорщик КНДР по вопросу ядерной проблемы Ли Ен Хо 20 марта заявил, что его страна полностью выполняет достигнутые соглашения.

Как ранее сообщалось, КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и 2009 годах Пхеньян провел ядерные испытания, на которые Совет Безопасности ООН отреагировал санкциями. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержится требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, отказаться от намерения обладать ядерным оружием и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

В конце ноября 2010 года КНДР официально подтвердила сведения о расширении своей ядерной программы, объявив о нескольких тысячах действующих центрифуг на предприятии по обогащению урана в Йонбене.

фото: wikipedia.org

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