Регионал призвал однопартийцев загнобить 5 канал (ВИДЕО)

Народный депутат от Партии регионов Юрий Болдырев призвал своих однопартийцев «загнобить» 5 канал.

Об этом он заявил в эфире программы «Час. Итоги дня» на 5 канале.

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«Хочу обратить ваше внимание, я сюда пришел не по собственному желанию. Меня сюда послала родная партия», - отметил он.

«Я вообще на всех партийных собраниях всегда говорю: прекратите ходить на 5 канал и подымать им рейтинг. 5 канал нужно загнобить, чтобы его смотрела только семья товарища Порошенко», - добавил Болдырев.

Напомним, в ноябре 2011 года Болдырев заявил, что Украина не может находиться в нынешнем составе и должна избавиться от Галичины.

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