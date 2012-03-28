В Латвии предложили повысить рождаемость за счет введения смертной казни

28 марта 2012, 20:13

{1-} Средства, необходимые для повышения рождаемости в Латвии, можно получить после введения в стране смертной казни.

Об этом заявил представитель националистического движения Латвии Янис Силс, сообщает Mixnews.

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По словам Силса, на содержание одного заключенного в Латвии тратится около девяти латов (примерно 17 долларов – прим.ред.) в день.

При этом в тюрьмах страны, по его данным, содержатся сотни убийц и насильников, около полутора тысяч грабителей. Только на содержание этих категорий преступников в Латвии ежегодно тратится около 8,5 миллиона латов (около 16 миллионов долларов).

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Для того, чтобы сэкономить деньги на содержании заключенных, националист предложил возобновить применение смертной казни для рецидивистов.

Сэкономленные средства Силс предлагает направить на «решение демографических проблем», а также на нужды образования.

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Как известно мораторий на смертную казнь в Латвии начал действовать с середины 90-х годов. Позднее были одобрены несколько международных документов, которые предусматривают безусловный отказ от этой меры наказания.

В конце 2011 года парламент Латвии принял поправки к ряду законов, отменив смертную казнь окончательно.

Янис Силс является лидером Латвийского клуба националистов и сторонником националистического альянса VL-TB/LNNK (альянса движений «Все для Латвии!» и «Отечеству и свободе / Движение за национальную независимость Латвии»). Кроме того, он имеет степень магистра педагогических наук.

VL-TB/LNNK входит в правящую парламентскую коалицию (вместе с блоком «Единство» и Партией реформ бывшего президента Валдиса Затлерса).

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Недавно в VL-TB/LNNK уже высказывались по поводу демографической ситуации. Представитель альянса Имант Парадниекс предлагал создать Фонд поддержки рождаемости, однако тогда не было речи об использовании для его финансирования смертной казни.

В Латвии в последние годы фиксируется снижение рождаемости: в 2011 году, по данным службы статистики республики, родилось на 3% меньше детей, чем в 2010 году.

По сравнению же с 2008 годом число новорожденных в 2011 году уменьшилось на 22%.

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