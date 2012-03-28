На мессу Папы Римского на площади Революции пришли 700 тысяч кубинцев

{1-} Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу на площади Революции в Гаване, куда пришли более 700 тысяч человек.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Во время службы понтифик призвал кубинцев «придать новую силу своей вере и строить открытое, обновленное общество».

«Кубе и всему миру нужны перемены, но они произойдут только в том случае, если каждый будет искать правду и выберет путь любви, сея примирение и братство», - подчеркнул Бенедикт XVI.

Напомним, 27 марта Папа Римский прибыл на Кубу с трехдневным визитом. Ранее он провел встречу с нынешним лидером страны Раулем Кастро.

В среду понтифик также встретился с лидером кубинской революции Фиделем Кастро.

Напомним, как сообщал «Главред», накануне визита Бенедикт XVI призвал Кубу найти альтернативу нынешней коммунистической идеологии, отметив, что «марксизм не имеет отношения к реальности».

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