На мессу Папы Римского на площади Революции пришли 700 тысяч кубинцев

{1-} Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу на площади Революции в Гаване, куда пришли более 700 тысяч человек.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Во время службы понтифик призвал кубинцев «придать новую силу своей вере и строить открытое, обновленное общество».
«Кубе и всему миру нужны перемены, но они произойдут только в том случае, если каждый будет искать правду и выберет путь любви, сея примирение и братство», - подчеркнул Бенедикт XVI.
Напомним, 27 марта Папа Римский прибыл на Кубу с трехдневным визитом. Ранее он провел встречу с нынешним лидером страны Раулем Кастро.
В среду понтифик также встретился с лидером кубинской революции Фиделем Кастро.
Напомним, как сообщал «Главред», накануне визита Бенедикт XVI призвал Кубу найти альтернативу нынешней коммунистической идеологии, отметив, что «марксизм не имеет отношения к реальности».
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