Мать Хорошковского после скандала с учебниками отпаивали валерьянкой

{1-} Ольгу Хорошковскую после скандала вокруг учебников для первого класса за 647 гривен пришлось отпаивать валерьянкой.

Об этом заявила сама Хорошковская, передает ТСН.

«Это неблагодарный труд. Работаешь, работаешь, а тут раз тебе обухом по голове – вчерашняя публикация. Меня вчера валерьянкой отпаивали. Потому что это несправедливо. Я мама Хорошковского, поэтому такие учебники дорогие. Не потому они дороги, что я мама Хорошковского, а потому что небольшие тиражи», - заявила она.

По словам Хорошковской, ее личный гонорар составил около двух с половиной тысяч гривен.

Как утверждает сама Ольга Назаровна, сыну о скандале она не рассказывала – не хочет его огорчать.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, что Институт инновационных технологий и содержания образования анонсировал закупку учебников для 1 класса среди которых самыми дорогими оказались пособия по украинскому языку для школ с обучением на польском языке - 647 грн за экземпляр.

Как выяснилось, автором самого дорогого учебника оказалась мать Хорошковского.

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