БЮТ собирается на экстренный съезд

{1-} Съезд партии «Батькивщина», который был запланирован на апрель, состоится в ближайшую пятницу, 30 марта.

Об этом депутатов политической силы оповестили смс-сообщениями, сообщает ZN.UA.

Информацию о дате съезда подтвердил депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский.

Депутат отметил, что перед съездом стоит несколько задач.

«Во-первых, мы должны продемонстрировать единство и боевой дух партии, несмотря на то, что наш лидер Юлия Тимошенко находится в застенках», - сказал он.

Во-вторых, на съезде будут внесены технические изменения в устав, в связи с новым законом о выборах.

«Учитывая «особо теплое» отношение Министерства юстиции к нашей партии, мы должны убрать все моменты, в которых Минюст может усмотреть двусмысленность», - сообщил депутат.

В-третьих, на съезде будет анонсировано обсуждение предвыборной программы партии.

«Проект программы составляли эксперты, и он уже обсуждался в областных организациях. Но поскольку «Батькивщина» претендует на объединительный центр оппозиции, то мы считаем, что предвыборная программа должна пройти широкое общественное обсуждение», - отметил Пашинский.

По его словам, на съезд будут приглашены политические соратники «Батькивщины».

«И я не исключаю, что по окончании съезда выйдет в свет интересное заявление, подписанное и нашими политическими партнерами, о будущем формате избирательной кампании», - сказал он.

фото:news2000.com.ua

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