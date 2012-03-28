Олесь Доний рассказал о будущей Верховной Раде

28 марта 2012, 21:30

 

{1-} Прогнозы относительно состава будущей Верховной рады могут быть и позитивными, и апокалиптическими.

Об этом заявил народный депутат Олесь Доний во время чата на «Главреде».

«Я могу нарисовать несколько вариантов развития событий, от позитивного до апокалиптического. Но буду делать все от меня зависящее, чтобы осуществить оптимистический сценарий», - отметил Доний.

По его словам, для позитивного сценария «необходимо придерживаться алгоритма: один мажоритарный округ – один кандидат от патриотической оппозиции».

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«Необходимо осознать, что разные, якобы оппозиционные группировки, которые будут выдвигать кандидатов, альтернативных объединенной оппозиции, в реальности будут подыгрывать существующей власти», - заявил депутат.

В качестве примера Доний привел выборы городского головы Обухова.

Напомним, как сообщал «Главред», на выборах в Обухове победил представитель Партии регионов Александр Левченко, набравший 39,5% голосов. Второе место занял Анатолий Шафаренко (21,9%), третьей стала представитель «Батькивщини» Анна Старикова (17,8%).

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«Победил представитель Партии регионов с 40%, а два оппозиционных кандидата в сумме набрали больше, но в излишней конкуренции между собой помогли выиграть представителю власти», - подчеркнул Доний.

По словам эксперта, его «больше всего беспокоит, что даже после выигрыша оппозиционных кандидатов, если не будет подбора честных и принципиальных людей, вся победа может быть сведена к нулю».

«Когда команда Януковича осознает, что он проиграет прямые президентские выборы, то оппозиционным депутатам могут предлагаться бешеные деньги, например, по 10-20 миллионов долларов за перебежку во власть и создание конституционного большинства. Таким образом, за полмиллиарда-миллиард долларов теоретически может быть создано конституционное большинство, которое внесет изменения в Конституцию, сделает выборы президента в парламенте, и сначала изберет Януковича, а потом его сына, то есть де-факто сделает господство клана Януковича наследственным», - подчеркнул народный депутат.

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Доний отметил, что такой апокалиптический сценарий является довольно реалистичным.

Чтобы этого не произошло, необходимо «тщательно подходить к подбору кандидатов в депутаты от оппозиции и подбирать таких людей, которые имеют хребет, принципы, мужество не поддаваться ни угрозам, ни многомиллионным соблазнам. Потому для победы оппозиции необходимо  учиться продвигать в политику честных и порядочных людей. Это непросто, но возможно», - резюмировал политик.

Полную версию интервью с Олесем Донием читайте на «Главреде» в ближайшее время. 

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