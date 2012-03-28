Сын Ходорковского: после освобождения отец возглавит оппозицию

{1-} Сын Михаила Ходорковского, Павел, считает, что его отец через несколько лет выйдет на свободу и станет моральным лидером оппозиции.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пройдет какое-то время – год или два, полгода назад я думал, что это займет пять лет – появятся новые партии, появятся платформы, за которые люди смогут реально голосовать. Я не исключаю возможность, что если мой отец через два-три года выйдет на свободу, он может стать таким моральным лидером», - сказал Ходорковский.

«Я довольно напрямую связываю освобождение моего отца с теми протестными настроениями в обществе, которые в последнее время стали развиваться», - заявил он.

Сын экс-главы ЮКОСа уверен, что его отец, «выйдя он на свободу завтра – не стал бы встраиваться в политический процесс, и не стал бы участвовать в политической гонке».

«Потому что наше общество, наша политическая система, не доросли еще до того состояния, когда была бы возможность для равной состязательности любых кандидатов», - отметил он.

Как известно, Павел Ходорковский живет в Нью-Йорке.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, бывший владелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский, осужденный на 13 лет тюрьмы, может выйти на свободу уже в апреле 2012 года, а не в 2016 году, когда истекает срок, указанный в приговоре.

Об этом заявил председатель Партии народной свободы Борис Немцов.

По его словам, что Президент РФ Дмитрий Медведев готов помиловать нескольких человек из списка, представленного «несистемной оппозицией», в первую очередь – Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

фото: dw-world.de

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