Саркози пообещал вести себя по-президентски

{1-} Президент Франции Николя Саркози пообещал, что в случае переизбрания на второй срок он изменит свою манеру поведения и станет «другим президентом».

Об этом он заявил в интервью журналу «Paris Match».

Саркози признал, что во время первого срока его главной ошибкой стало импульсивное поведение – как если бы он был министром, а не президентом, однако за пять лет Саркози набрался опыта и надеется больше не повторять своих ошибок.

Кроме того, Саркози пообещал изменить конституцию Франции так, чтобы второй мандат стал для него последним. Нынешняя версия основного закона страны позволяет занимать пост президента «не более двух раз подряд».

Саркози в интервью также прокомментировал смерть тулузского террориста Мохаммеда Мера, убитого в ходе недавнего штурма. По словам президента, во время осады был дан приказ взять его живым только в том случае, если это не будет угрожать жизни полицейских.

Президент также отметил, что он не смотрел и не собирается смотреть сделанные террористом видеозаписи терактов, и попросил телеканалы также не показывать их.

Как известно, главным соперником Саркози на президентских выборах является Франсуа Олланд. 28 марта он также дал ряд предвыборных обещаний.

В частности, он рассказал журналистам о своем намерении уволить нынешних руководителей полиции и внутренней разведки в случае своего избрания.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 22 апреля, второй – 6 мая.

Всего за высший пост поборются десять кандидатов. Наибольшие рейтинги, по мартовским соцопросам, имеют Саркози (от 23 до 30% французов готовы проголосовать за него сейчас) и Олланд (ему симпатизируют 27-33%).

фото: whale.to

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