В Одессе задержаны террористы-ваххабиты

{1-} В Одессе сотрудниками силовых структур были задержаны граждане Египта и Сирии, а также украинец, которые были членами ваххабитской организации «Прямой путь» и вели противоправную деятельность, в том числе, возможно, готовили теракт на территории Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В правоохранительных органах информацию о задержании ваххабитов не подтвердили, но и не опровергли.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщили, что прокуратура Одессы расследует уголовное дело, возбужденное в отношении членов одной из общественных организаций, возбужденное по статье «разжигание межнациональной розни» Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что члены организации распространяли литературу, направленную на разжигание межнациональной розни, а также вели не разрешенную религиозную деятельность.

Одесские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что кроме экстремистской литературы у ваххабитов нашли взрывчатку – тротил и динамит, ручную гранату, электродетонаторы и литературу по изготовлению самодельных взрывчатых веществ.

Эту информацию правоохранители пока официально не подтверждают.

фото: ГУ МЧС Украины

Новости по теме:

Украина не выдаст России террористов, готовивших покушение на Путина

Лукашенко о казни минских террористов: это моя трагедия

СБУ назвала главные угрозы национальной безопасности

Сотни милиционеров из семи областей искали «полтавского террориста»