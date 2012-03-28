Италия конфисковала акции Муаммара Каддафи в Fiat и Ювентусе

{1-} Финансовая гвардия Италии конфисковала активы в итальянских компаниях, принадлежавшие бывшему ливийскому лидеру Муаммару Каддафи.

Об этом сообщили в министерстве экономики Италии, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно заявлению министерства, речь идет о 1,256% крупнейшего итальянского банка «Unicredit», что соответствует 611 млн евро, 2% в «Finmecchnik» и 1,5% капитала футбольного клуба «Ювентус».

Кроме того, Каддафи, убитому повстанцами в октябре 2011 года, принадлежали 0,58% в энергетическом концерне ЭНИ, что соответствует 410 млн евро, а также 0,33% в компаниях концерна «Fiat».

Держателями акционерных пакетов были два суверенных ливийских фонда – Управление по инвестициям Ливии и Ливийская арабская компания зарубежных инвестиций, которые полностью контролировались Каддафи.

Кроме того, на территории Италии конфисковано недвижимое имущество, принадлежавшее экс-лидеру Джамахирии, его сыну Сейфу аль-Исламу и экс-главе спецслужб Ливии Абдулле ас-Сенусси, на общую сумму в 1,1 млрд евро. Арест наложен также на их счета в местных банках.

Все итальянские активы Каддафи были заморожены после соответствующих резолюций ООН, принятых после начала в Ливии кровопролитных протестов, переросших в гражданскую войну.

Ранее итальянские власти намеревались, согласно международным соглашениям, передать все активы Каддафи на нужды ливийского населения.

фото: alarabiya.net

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