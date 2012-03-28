Азаров пообещал свободную торговлю с Израилем уже совсем скоро

{1-} Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем будет подписано в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с министром туризма Израиля Стасом Мисежниковым, сообщает пресс-служба Кабмина.



«Важным элементом нашего экономического сотрудничества должно стать подписание двустороннего Соглашения о создании зоны свободной торговли. Мы готовы продвигаться в этом направлении и, я думаю, что в ближайшее время можно завершить переговоры и подписать это соглашение», – считает Азаров.

Он проинформировал, что в прошлом году двусторонний товарооборот вырос до около 858 млн. долларов, и есть значительный потенциал для увеличения.

Министр туризма Израиля, в свою очередь, отметил, что сейчас продолжаются переговоры по товарным группам, которые войдут в зону свободной торговли.

«В ближайшее время будет завершена работа по созданию зоны свободной торговли. Наши рабочие группы сейчас договариваются о диапазоне товаров, которые войдут в ЗСТ. И, я думаю, что эта работа будет завершена в ближайшее время», – подтвердил Стас Мисежников, который является председателем межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с израильской стороны.

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