Пшонка пообещал сводить представителей ПАСЕ в колонию к Тимошенко

{1-} Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка пообещал содействовать организации визита содокладчиков Комитета ПАСЕ в колонию, где отбывает заключение экс-премьер Юлия Тимошенко.
Об этом он заявил во время встречи с содокладчиками Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Европы Мариэттой Пурба-Лундин, Маилис Репс и секретарем Комитета Басом Кляйном, которые находятся с рабочим визитом в Украине, сообщает пресс-служба ГПУ.
Содокладчики Комитета сообщили о своем намерении в мае посетить заключенную Тимошенко в Качановской колонии.
По их словам, они уже направили соответствующее обращение в пенитенциарную службу.
«Генпрокурор, в свою очередь, отметил, что будет способствовать организации этого визита», – отмечается в сообщении.
фото: peoplenews.com.ua
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