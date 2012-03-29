Барак Обама не пойдет на уступки России по вопросу ПРО

29 марта 2012, 07:30

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Президент США Барак Обама не пойдет на компромиссы и уступки в вопросе создания американской системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом завил председатель комитета сената Конгресса США по иностранным делам Джон Керри в интервью телекомпании Си-Эн-Эн, пишет ИТАР-ТАСС.

Так сенатор-демократ прокомментировал недавние жесткие высказывания в адрес России наиболее вероятного соперника Обамы на президентских выборах республиканца Митта Ромни.

«Президент никогда не отказывался от своих обязательств по ПРО. Он по-прежнему твердо их придерживается, как и мы все. Ведь именно он выступал за ее создание и как раз сейчас занимается ее развертыванием», - сказал Керри.

26 марта Ромни назвал Россию главным «геополитическим противником» США и обрушился на президента с решительной критикой. Поводом для этого послужил не предназначавшийся для широкой общественности и случайно записанный на телекамеры короткий обмен репликами по проблематике ПРО между Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым на двусторонней встрече, состоявшейся 26 марта во время международного саммита по ядерной безопасности в Сеуле.

Однако, по мнению Керри, не стоит буквально воспринимать попавший в распоряжение СМИ разговор двух лидеров. «Общеизвестно, что вопрос американской ПРО был серьезной проблемой в отношениях между двумя странами. Суть дипломатии и международных отношений как раз и заключается в том, чтобы добиться выполнения своих целей, а также выполнить пожелания других стран. Я не думаю, что этот разговор представляет собой нечто большее, нежели частную беседу, которую ведут все наши президенты вне зависимости от их партийной принадлежности, будь они республиканцами или демократами», - отметил Керри.

Между тем, исполняющий обязанности помощника главы Пентагона по делам Азии и Тихого океана Питер Лэвой,  выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США, подчеркнул, что Америка и дальше планирует развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отвечая на вопросы конгрессмена Майка Тернера, он заявил: «Могу заверить, что... наш поэтапный адаптируемый подход к противоракетной обороне в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень даже жив и здоров». «Он является частью нашего всеобъемлющего подхода к угрозе, которую представляет собой Северная Корея», - сказал Лэвой. По его словам, нынешняя администрация США «привержена этому» плану, касающемуся развертывания элементов системы ПРО в АТР.

В то же время, Лэвой категорически отверг предположения о существовании какой-либо закулисной сделки по ПРО между Россией и США. «Мне ни о какой секретной сделке не известно», - отметил представитель военного ведомства США. Отрицательно он ответил и на просьбу Тернера уточнить, нет ли какой- то готовящейся в тайне от широкой общественности договоренности между Москвой и Вашингтоном, направленной на ограничение тем или иным образом американской системы ПРО, о которой президент Барак Обама собирается объявить в случае переизбрания в ноябре.

Намерение Вашингтона создавать «противоракетный щит» не только в Европе, но и в АТР и на Ближнем Востоке уже подтвердила и помощник министра обороны США по глобальным стратегическим делам Мадлен Кридон. По ее словам, развертывать систему ПРО в АТР США намерены вместе с Австралией, Республикой Корея и Японией.

Между тем, Пекин воспринял эти замыслы с настороженностью. Комментируя их, официальный представитель МИД КНР Хун Лэй сказал, что «китайская сторона обратила внимание на эти сообщения». «Мы считаем, что каждая страна должна подходить к вопросам противоракетной обороны с осторожностью, имея в виду сохранение глобальной стратегической стабильности и укрепление взаимного доверия, обеспечение безопасности политическими и дипломатическими средствами», - заявил он.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе в эфире радиостанции «Коммерсант- ФМ» подчеркнул, что «у Китая, кстати, возникают не менее, а даже более серьезные», чем у Москвы, «вопросы в связи с восточно-азиатским сегментом глобальной противоракетной обороны США».

фото: kremlin.ru

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