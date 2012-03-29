Митрополита Владимира обвинили в желании отделится от РПЦ

29 марта 2012, 08:47

{1-} Проросссийски настроенные руководители православных братств обвинили главу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Владимира стремлении к независимости от Российской православной церкви. В свою очередь эксперты считают такую позицию недружественной по отношению к митрополиту Владимиру. В УПЦ МП отметили, что представители православных братств излишне политизируют вопрос автокефалии, пишет  Коммерсантъ Украина.

Вчера стало известно о результатах заседания Всеукраинского собрания православной общественности Украины, которое состоялось в Киеве в понедельник. В это объединение входят общественные организации "Православный выбор", "Народный собор Украины", "Союз русского народа", а также ряд православных братств. Оно приобрело известность благодаря своей крайне пророссийской позиции, а также абсолютному неприятию идеи автокефалии УПЦ МП и ее независимости от Русской православной церкви. Напомним, активисты этих организаций летом прошлого года, накануне заседания собора УПЦ МП, на котором, по их информации, должен был рассматриваться вопрос об автокефалии, провели в столице так называемый альтернативный собор УПЦ МП.

Обсудить ситуацию, сложившуюся в УПЦ МП, собрались делегаты из Киева, Луганска, Донецка и Николаева. Тон заседанию задали глава Православного братства имени Александра Невского Юрий Егоров и председатель общественной организации "Народный собор Украины" Игорь Друзь.

Егоров и Друзь, ранее активно критиковавшие ближайшего помощника митрополита Владимира архиепископа Александра (Драбинко) за его стремление к автокефалии, на собрании впервые обрушились с критикой на самого главу церкви.

В частности, Юрий Егоров выразил "крайнее смущение действиями блаженнейшего митрополита Владимира, который, едва ощутив себя физически лучше, наградил владыку Александра Драбинко высшей церковной наградой в день его 35-летия (почетным знаком предстоятеля церкви.— ред. )".

Свой юбилей архиепископ праздновал 18 марта, а 21 февраля Священный синод УПЦ МП принял решение об отстранении его практически от всех церковных должностей.

В то же время Игорь Друзь отметил, что действия "блаженнейшего Владимира, который лично возглавляет автокефальное лобби в УПЦ МП", вводят паству "не в смущение, а в ступор". Он также заявил о "недееспособности" митрополита и необходимости в связи с этим подчиняться решениям синода под руководством митрополита Агафангела (Саввина).

В итоге участники заседания приняли резолюцию, в которой вновь раскритиковали идею автокефалии УПЦ МП, а также высказались по ряду других вопросов, например, заявили о необходимости предоставления русскому языку статуса второго государственного, осудили деятельность ЛГБТ-организаций и пообещали "противодействовать наступлению извращенцев на мать городов русских".

В УПЦ МП к заявлениям Всеукраинского собрания православной общественности Украины отнеслись сдержанно. "Церковь уже сказала все, что хотела сказать в отношении этих организаций и их лидеров — еще в 2007 году их деятельность была названа "политическим православием" и осуждена УПЦ МП. Даже вопрос об автокефалии они ставят не в богословско-каноническом аспекте, а в сугубо политическом, тогда как церковь в политику не вмешивается",— подчеркнул в беседе с  пресс-секретарь митрополита Владимира протоиерей Георгий Коваленко.

Ранее Главред  сообщал, что Митрополит Владимир  впервые (с сентября прошлого года) совершил в Свято-Николаевском храме, что при резиденции Предстоятеля УПЦ в Киево-Печерской Лавре, Божественную литургию. Как ранее писал Главред, с октября прошлого года митрополит Владимир находится в больнице. В начале декабря предстоятеля УПЦ МП выписали из реанимации и перевели в реабилитационную палату.

Напомним, что  с октября прошлого года митрополит Владимир находится в больнице. В начале декабря предстоятеля УПЦ МП выписали из реанимации и перевели в реабилитационную палату.

фото: fotolitopys.in.ua

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