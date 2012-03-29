Заключённые ночью ремонтировали камеру для Луценко

{1-} Заключённые ночью ремонтировали камеру Лукьяновского СИЗО, в которую был переведен экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.
Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналист Константин Усов.
Он уточнил, что 29 марта Лукьяновское СИЗО посетит делегация ПАСЕ передаёт Украинская правда.
28 марта Луценко срочно перевели из старой камеры №158 в камеру №136.
"Еще два дня назад в камере №136 содержался экс-судья Зварыч. Помещение было старым, неряшливым и пораженным астмогенным грибком", - пишет журналист.
"Нарушая все известные законы, на срочный ночной ремонт камеры, куда поспешно решили пересадить Луценко, руководство СИЗО в лице и.о. начальника учреждения Евгения Домбровского выгнало более десятка других заключенных. Им не давали спать. Им даже не давали ходить в туалет, пока все не было закончено", - отмечает Усов.
По данным журналиста, в четверг во время визита представителей ПАСЕ в СИЗО, весь офицерский состав изолятора будет держать в оцеплении внутреннюю территорию, корпуса и коридоры.
"Чтобы никто из заключенных не вступил с европейцами в разговор и не наговорил лишнего", - добавил Усов.
Ранее Главред также сообщал, что Юрия Луценко перевели в новую камеру с унитазом, плазменным телевизором и полками для книг.
«Вчера вечером мужа предупредили, чтобы он собирал личные вещи. И уже в пять утра срочно перевели в другую камеру», - заявила Ирина Луценко.
«Отныне Юрий Луценко находится в камере № 136 на 12 квадратных метров на втором этаже Лукьяновского СИЗО. Вместе с личными вещами в новую камеру переведен и сосед-сокамерник», - добавила жена Луценко.
По словам самого Луценко, в новой камере – плазменный телевизор, шкаф для посуды и полка для книг, деревянные кровати, табуретки и стол, настенные часы и вазы без цветов.
Новости по теме:
Луценко перевели в камеру с унитазом и полками для книг
Американский суд повторно отказал Луценко в иске к генпрокурору (ДОКУМЕНТ)
Луценко обвинили в убийстве Максима Курочкина
Луценко сравнил Порошенко с матерью Терезой