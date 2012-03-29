Заключённые ночью ремонтировали камеру для Луценко

29 марта 2012, 08:58

{1-} Заключённые ночью ремонтировали камеру  Лукьяновского СИЗО, в которую был переведен экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналист Константин Усов.

Он уточнил, что 29 марта Лукьяновское СИЗО посетит делегация ПАСЕ передаёт Украинская правда.

28 марта Луценко срочно перевели из старой камеры №158 в камеру №136.

"Еще два дня назад в камере №136 содержался экс-судья Зварыч. Помещение было старым, неряшливым и пораженным астмогенным грибком", - пишет журналист.

"Нарушая все известные законы, на срочный ночной ремонт камеры, куда поспешно решили пересадить Луценко, руководство СИЗО в лице и.о. начальника учреждения Евгения Домбровского выгнало более десятка других заключенных. Им не давали спать. Им даже не давали ходить в туалет, пока все не было закончено", - отмечает Усов.

По данным журналиста, в четверг во время визита представителей ПАСЕ в СИЗО, весь офицерский состав изолятора будет держать в оцеплении внутреннюю территорию, корпуса и коридоры.

"Чтобы никто из заключенных не вступил с европейцами в разговор и не наговорил лишнего", - добавил Усов.

Ранее Главред  также сообщал, что Юрия Луценко перевели в новую камеру с унитазом, плазменным телевизором и полками для книг.

 «Вчера вечером мужа предупредили, чтобы он собирал личные вещи. И уже в пять утра срочно перевели в другую камеру», - заявила Ирина Луценко.

«Отныне Юрий Луценко находится в камере № 136 на 12 квадратных метров на втором этаже Лукьяновского СИЗО. Вместе с личными вещами в новую камеру переведен и сосед-сокамерник», - добавила жена Луценко.

По словам самого Луценко, в новой камере – плазменный телевизор, шкаф для посуды и полка для книг, деревянные кровати, табуретки и стол, настенные часы и вазы без цветов.

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