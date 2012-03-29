В Украине хотят отменить налоговые проверки

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Украинским бизнесменам хотят предложить новую схему работы с налоговиками. На добровольных началах бизнесу предлагается заменить плановые налоговые проверки подачей отчетности. Но эти отчетности должны быть подтверждены аудиторскими компаниями, которых отберёт Государственная налоговая служба.

Однако у предпринимателей не вызывает энтузиазма потребность связываться с аудиторами, зависимыми от ГНС, отмечают эксперты. К тому же затраты, понесенные на аудирование налоговой отчетности, не гарантируют, что налоговики не начнут проверку предприятия, пишет Коммерсантъ Украина.

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Автор данных инициатив народный депутат Игорь Савченко (Партия регионов) предложил закрепить в Налоговом кодексе возможность бизнеса подавать аудит налоговой отчетности, чтобы добиться сокращения плановых документальных проверок со стороны ГНС. В его законопроекте N10270 говорится, что параллельно с подачей декларации предприятие на добровольной основе может направить в налоговые органы аудиторский отчет. Он должен быть подготовлен одной из аудиторских компаний, включенных в специальный реестр ГНС по рекомендации Аудиторской палаты. При планировании документальных проверок налоговики смогут учитывать предоставленные плательщиком отчеты и не проводить такую проверку. Исключением могут стать компании, включенные в план-график проверок на основании оценки плательщика по категориям высоких рисков.

Таким образом, аккредитованные при ГНС аудиторские компании будут проверять данные бухгалтерского учета, в частности достоверность, своевременность и полноту начисления налогов и сборов.

Согласно пояснительной записке к документу, поправки заменят практику выхода налоговиков с проверками относительно соблюдения плательщиками законодательства. По словам главы правления Совета независимых бухгалтеров и аудиторов Елены Макеевой, в основном сейчас бизнес пользуется услугами аудиторов для подтверждения финансовой отчетности. Услуга аудирования налоговой документации может стоить в пределах 20-100 тыс. грн в зависимости от размеров предприятия.

Президент Союза налоговых консультантов Леонид Рубаненко считает, что еще на стадии внедрения горизонтального мониторинга в ГНС обсуждался вопрос привлечения аудиторов, в том числе с мировых именем. "Большая четверка аудиторских компаний категорически отказалась от участия. Подтверждать налоговую отчетность может только самоубийца. Это следствие сложности трактовки законодательства, постоянного его изменения. Кроме того, если аудитор не будет выполнять то, что ему прикажут в налоговой, то и в списке его не будет",— говорит Рубаненко.

Исполнительный директор "Европейской бизнес ассоциации" Анна Деревянко подтверждает, что иностранные инвесторы лишь частично могут заинтересоваться данным предложением, и то после того, как будет доказана его эффективность. "В целом нужно думать не об этом, а о легкости администрирования, сокращении количества налогов, переходе на электронную отчетность и частоте вносимых в кодекс изменений. Он вообще не должен меняться на протяжении пяти, а то и десяти лет. А если мы бесконечно его переписываем, то о каком упрощении может идти речь?" — считает Деревянко.

Ранее Главред писал, что с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса, у предпринимателей больше прав для защиты. В то же время, отмечают эксперты, остается немало возможностей для злоупотреблений правоохранителей.

Налоговики под угрозой уголовного преследования требуют от предпринимателей все больших отчислений. Возбуждение уголовного дела (УД) стало главным аргументом желающих поживиться за счет других. Новый УПК должен сделать уголовный процесс более справедливым, но принятый ВР в первом чтении законопроект пока вызывает у юристов много вопросов.

фото: sannews.com.ua

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