Травмы Оксаны Макар были несовместимы с жизнью

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Каждый день, прожитый жертвой николаевских насильников Оксаной Макар, был счастьем, ведь травмы девушки были несовместимы с жизнью. Об этом сообщил руководитель Донецкого центра ожоговой медицины Эмиль Фисталь.
Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?
Ранее он сообщал, что состояние девушки было крайне тяжелым. Доктор Фисталь заявлял, что врачи были благодарны за каждый день, прожитый Оксаной. И добавил, что кода все спрашивали, как ее состояние, он честно отвечал, что состояние крайне тяжелое. И что врачи делали все, чтобы продлить, её жизнь, передаёт Обозреватель.
Напомним, 29 марта жертва резонансного преступления в Николаеве Оксана Макар умерла в донецкой клинике.
Ранее Главред писал, что Эмиль Фисталь заявлял о том, что у Оксаны Макар шанс выжить был один из ста.
«У Оксаны был один шанс из ста. Передо мной ее консультировали, сказали - ничего сделать нельзя. Тем не менее, в тот же вечер я выехал в Николаев. Один шанс на выздоровление у девушки был, и надо было его использовать», - сказал врач
Профессор Фисталь назвал Оксану Макар самой уникальной из множества его уникальных пациентов.
«Случай уникально-трагический и крайне тяжелый во всех смыслах. Я никогда не видел подобного, и надеюсь, больше не увижу. Проблема не в количестве пострадавшей поверхности, а в объеме поврежденных тканей, - отметил Эмиль Фисталь, которому ранее удавалось вернуть к жизни пациентов с ожогами 98% поверхности тела, а площадь ожогов Оксаны – 55%».
фото: segodnya.ua
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