Больше всего коррупционеров в Партии регионов – глава МВД

{1-} К уголовной ответственности за коррупционные действия с 2010 года привлекались почти 400 депутатов, среди которых больше всего членов Партии регионов, заявляет министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

В своем блоге на сайте интернет-издания "Укринформ" он привел данные о том, что в 2010 году к уголовной ответственности привлекались более 160 депутатов разных уровней и разной партийной принадлежности. Больше всего среди них было членов Партии регионов и БЮТ - по 51, членов НУ-НС - 37, 16 представителей Блока Литвина и 8 членов Коммунистической партии Украины. В прошлом году, по данным главы МВД, к уголовной ответственности привлекалось 179 народных избранников. В совершении преступлений разоблачены 85 депутатов от Партии регионов, 40 - от БЮТ, 33 - от НУ-НС, 10 - от Коммунистической партии Украины, 7 - от Блока Литвина, 3 - от "Сильной Украины" и 1 - от ВО "Свобода", передаёт Интерфакс – Украина.

В этом году к уголовной ответственности привлекается 49 депутатов всех уровней и разной партийной принадлежности: 30 депутатов от Партии регионов, 11 - от БЮТ, 5 - от НУ-НС, 1 - от Коммунистической партии Украины и 2 - от ВО "Свобода".

Если анализировать массив данных о должности выявленных правонарушителей, подчеркнул В.Захарченко, то в 2010 году это 4 депутата от областных советов, 7 городских голов и их заместителей, 14 депутатов городских советов, 33 депутата райсоветов и 105 глав сельсоветов. В 2011 году среди задержанных 3 депутата от областных советов, 9 городских голов и их заместителей, 15 депутатов городских советов, 28 депутатов райсоветов и 124 главы сельсоветов. В текущем году среди них, в частности, 5 депутатов городских советов, 10 депутатов райсоветов, 1 городской голова и 33 главы сельсоветов.

"Таким образом, хочу еще раз подчеркнуть - правоохранители не принимают во внимание политическую принадлежность того или иного выявленного коррупционера, а действуют в соответствии с требованиями действующего законодательства", - резюмировал Захарченко.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины становится центром по борьбе с коррупцией в стране.Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Андрей Клюев.

Андрей Клюев подчеркнул, что коррупция является препятствием для проведения реформ, начатых Президентом Украины.

«Сегодня возникла необходимость в усилении организационной роли этого комитета по разработке антикоррупционных инициатив с широким привлечением общественности к их обсуждению», - заявил Андрей Клюев.

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