В России вспоминают жертв терактов в московском метро (ВИДЕО)

Сегодня, 29 марта, в России вспоминают жертв двойного теракта в метрополитене, совершенного террористками-смертницами 2010 года и унесшего 40 жизней.

Спустя два года после терактов в московском метро на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» и уничтожения исполнителей и организаторов этого ужасного преступления, следствие устанавливает других пособников взрывов, пишет ИТАР-ТАСС.

По словам официального представителя Следственного комитета (СК) России Владимира Маркина, расследование уголовного дела продолжается, поскольку следствие располагает данными о причастности к терактам и других пособников преступлений. «Поэтому Следственный комитет совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России продолжает следственно-оперативные мероприятия по их установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности», - сказал он.

Маркин напомнил, что все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов установлены. Организатором взрывов был Магомедали Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана.

«По данным следствия, в феврале 2010 года Вагабов сформировал и возглавил банду «Новокостекский джамаат» для совершения терактов в России. В нее вошли Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомеднабиев, (исламское имя «Усман»-ред), Мурад Щащаев («Альбара»), Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева», - сказал представитель СК.

«Проводя комплекс следственно-оперативных мероприятий, следователям удалось выйти на банду Вагабова. При задержании наиболее активные члены банды оказали отчаянное сопротивление, и вместе с главарем были уничтожены», - сообщил Маркин.

По данным следствия, местом проведения теракта был намеренно выбран метрополитен для создания большого общественного резонанса не только на территории РФ, но и за рубежом. «Смертницы (Шарипова и Абдуллаева – ред) привели в действие взрывные устройства именно в момент остановки поезда, когда и в вагонах, и на платформе находилось наибольшее количество людей», - рассказал Маркин. Целью террористов было добиться как можно большего числа жертв.

Во время расследования уголовного дела было установлено, что до совершения терактов лидеры бандитской группировки с 2008 по 2010 годы организовывали и совершали неоднократные нападения на сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей Дагестана.

По словам Маркина, всего за истекшие два года с момента терактов следователи допросили более 500 свидетелей, провели 326 различных судебных экспертиз, в том числе взрыво-технические, химические, технические и др. «Также проведено более 40 обысков. Объем этого дела к настоящему моменту составляет 110 томов. Признаны потерпевшими 168 человек», - подчеркнул официальный представитель СК России.

Видео: vesti.ru

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