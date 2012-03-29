Суд назначил дату рассмотрения жалобы Луценко

{1-} Апелляционный суд Киева 15 мая начнет рассмотрение жалобы экс-министра Юрия Луценко на приговор Печерского районного суда Киева, который приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщил адвокат Луценко Игорь Фомин, сославшись на информацию, полученную от жены экс-министра, которая накануне посетила мужа в СИЗО, передает УНИАН.

Вместе с тем Фомин отметил, что время, когда суд начнет рассмотрение жалобы, ему пока не известно.

Напомним, 27 февраля 2012 Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тысяч гривен компенсации МВД за причиненный ущерб), с временным лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Луценко Леонида Приступлюка и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.

Ранее Главред также сообщал, что жена Юрия Луценко подала апелляцию на приговор Печерского районного суда города Киева.

"В своей жалобе Ирина Луценко обращает больше внимание не на юридические тонкости вынесенного приговора, а на характеристику своего подзащитного как личности и на состояние здоровья Юрия Луценко", - говорится в сообщении.

К жалобе Ирина Луценко присоединила копии всех выводов медицинских комиссий МОЗ, которые осматривали Луценко на протяжении его пребывания в Лукьяновском СИЗО.

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