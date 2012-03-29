Иванющенко открестился от «трубных» фирм

Адвокат регионала Юрия Иванющенко опроверг информацию, опубликованную 2 марта в журнале Forbes-Украина.

В частности, адвокат Алексей Харитонов отметил, что речь идет о статье Сегвиль Мусаевой «Чистосердечное признание. Чем владеет Юрий Иванющенко».

В статье указывалось: «Отъезд (Иванющенко Ю.В. – прим. ред.) совпал по времени с решением Шевченковского райсуда Киева (датировано 7 февраля), который разрешил налоговым органам проверить счета предприятий, поставлявших трубы для государственной «Укргаздобычи» и опосредованно связанных с Иванющенко. В списке Аврамова этих фирм нет. Налоговая расследует уголовное дело. .. Когда партнёры вернутся на родину? «Честно говоря, не знаю, - пожимает плечами помощник Иванющенко. – Надеюсь, уже в марте».

По словам Харитонова, указанные выводы не соответствуют действительности и наносят вред чести, достоинству и деловой репутации Юрия Иванющенко. Непосредственно позиция адвоката сводится к следующим позициям:

1. Информация о существовании «трубного дела» является мифом и в полном объёме опровергается существующими на сегодняшний день в открытых источниках документами;

2. Юрий Иванющенко не имеет никакого отношения к предприятиям (и их хозяйственной деятельности), указанным в решении Шевченковского районного суда г. Киева от 07.02.2012г.;

3. Адвокату, как представителю Юрия Иванющенко, не известна какая-либо информация относительно уголовных дел, в рамках которых, предположительно, принято вышеуказанное судебное решение, поскольку ни одно их них никак не касается Ю.В. Иванющенко.

Кроме того, адвокат Харитонов направил письмо главному редактору журнала Forbes-Украина с требованием об опровержении этой информации