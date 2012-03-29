Мельниченко: уголовное дело против меня сфабриковал адвокат Луценко

{1-} Бывший сотрудник охраны президента экс-майор Николай Мельниченко уверен, что уголовное дело против него сфабриковал адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Алексей Баганец. Об этом экс-майор заявил в эксклюзивном интервью НБН.

«Уголовное дело в отношении меня было сфабриковано нынешним адвокатом Юрия Луценко – Алексеем Баганцом. На тот момент он был заместителем Генерального прокурора Украины. Это было еще в 2001 году», – сказал г-н Мельниченко.



Экс-майор также уверяет, что знаком со своим делом только из публикаций в Интернете.



«Если почитать это уголовное дело – то, что есть в Интернете – то видно насколько оно шито белыми нитками. Но хочу сказать другое: кроме того, что есть в Интернете, лично я это дело не читал, и официально мне его никто не показывал. Поэтому я не знаю, в чем меня обвиняют. И только из Интернета я узнал, что меня обвиняют в разглашении государственной тайны», – отметил он.

Ранее Главред писал, что экс-майор Госохраны Николай Мельниченко заявил, что ему сделали предложение войти в первую пятерку избирательного списка одной из оппозиционной партий, при этом он может возвратиться в Украину уже через три недели.

На вопрос, обсуждалось ли его участие в парламентских выборах, экс-майор ответил, что вопрос не решен, но предложения от оппозиции есть.

«Более конкретно сказать не могу. Даже есть предложение войти в первую пятерку избирательного списка. Но депутатский мандат мне не нужен для того, чтобы появиться в Украине», - подчеркнул он.

фото: wek-com.ua

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