В Кабмине рассказали, как снижаются расходы на власть

{1-} Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявляет, что доля ВВП, расходуемая на власть, снижается. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Расходы на администрацию президента сегодня составляют 0,035% ВВП, а в 2008 были 0,042%, на Кабинет министров в 2012 году - 0,017%, а в 2008 году - 0,041%. Доля расходов на власть в ВВП снижается, и это хорошо. Их надо сокращать дальше... При этом, конечно, нужно соблюдать разумность в расходах", - отметил Тигипко.

Вице-премьер считает, что каждый министр должен проводить реформы в своем секторе и сокращать расходы.

"В 2008 году Кабмин стоил налогоплательщикам 389 миллионов - то есть 0,041% ВВП. А сейчас 258 миллионов - это 0,017% ВВП. У нас в министерстве было семь машин в аренде, стало пять. Все они старые. Но не в этом проблема. Проблема в том, что люди не видят искренности власти в этих усилиях. Они простят и Мерседес и многое, если увидят реальные действия. И это наша вина - политиков", - подчеркнул Тигипко.

Ранее Главред писал, что один депутат Верховной Рады в среднем обойдется народу в 1,93 млн грн.

785 млн грн будут перечислены из общего фонда, а 85 млн грн — из специального, расходы которого зависят от реально полученных доходов бюджета. Это почти на 55 млн грн меньше, чем в 2011 году.

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