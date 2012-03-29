Япония впервые за два года применила смертную казнь

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Япония впервые за последние почти два года привела в исполнение смертный приговор.
За убийства людей были казнены сразу трое заключенных - всех их повесили. Один из них был осужден за убийство пяти человек на железнодорожной станции, пишет Би-Би-Си.
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По словам министра юстиции Японии Тошио Огавы, смертный приговор поддерживается японским народом, и кроме того, его поддержали люди в жюри присяжных.
Последний смертный приговор в Японии был приведен в исполнение в июле 2010-го года. 2011-й год оказался единственным за 19 лет полным годом, в котором никого не казнили.
Высшая мера наказания применяется в Японии стране, как правило, к заключенным, убившим более одного человека. Сейчас в камерах смертников в Японии сидят 132 человека - это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны.
фото: deathpenaltynews.blogspot.com
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