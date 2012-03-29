Мельниченко рассказал, как помогает Януковичу сажать бандитов

{1-} Бывший сотрудник охраны президента экс-майор Николай Мельниченко заявил, что в настоящее время помогает президенту Украины Виктору Януковичу в реализации его программы «Бандитам – тюрьмы!». Об этом экс-майор заявил в интервью НБН.

«Я помогаю президенту Украины Виктору Януковичу в его программе «Бандитам – тюрьмы!» Помогаю Януковичу посадить в тюрьму настоящих бандитов», – заявил Мельниченко.

Он также заметил, что не понимает, почему его обвиняют в разглашении гостайны.

«В чем выражается гостайна, я и сам не понимаю. Никто этот момент не аргументировал, какая именно государственная тайна, в чем она? В том, что Кравченко, Кучма и Литвин причастны к убийству Гонгадзе? В этом гостайна?», – удивляется экс-майор.

«Также раньше меня обвиняли еще и в том, что я оклеветал этих трех вышеназванных лиц. Потом клевету из обвинения убрали. Потому что в Уголовном кодексе в редакции 2002 или 2004 года эту статью о клевете убрали вообще. Но по закону следователи должны были официально меня уведомить, в чем меня обвиняют. Этого сделано не было», – добавил он.

Ранее Главред писал, что экс-майор Госохраны Николай Мельниченко заявил, что ему сделали предложение войти в первую пятерку избирательного списка одной из оппозиционной партий, при этом он может возвратиться в Украину уже через три недели.

На вопрос, обсуждалось ли его участие в парламентских выборах, экс-майор ответил, что вопрос не решен, но предложения от оппозиции есть.

«Более конкретно сказать не могу. Даже есть предложение войти в первую пятерку избирательного списка. Но депутатский мандат мне не нужен для того, чтобы появиться в Украине», - подчеркнул он.

фото: podrobnosti.ua

Новости по теме:

Мельниченко обвинил главу СБУ во лжи

СБУ приостановила следствие по Мельниченко, не знают, как его найти

Мельниченко посоветовал «коллеге» Забзалюку надежно спрятать записи

Мельниченко в Израиле прячется от «эскадронов смерти» из Украины

Мельниченко рассказал, зачем он приехал в Израиль

Адвокат рассказал, когда станут известны доказательства убийства Кравченко

Израиль отказался выдать Мельниченко Украине

Из-за приказа Кучмы погибли Гонгадзе и Кравченко - адвокаты Мельниченко