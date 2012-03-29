Карпачёва может остаться омбудсменом - СМИ

{1-} По данным некоторых украинских средств массовой информации омбудсмен Нина Карпачева не оставляет надежд снова переизбраться на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Но на это она сможет рассчитывать, если депутаты снова не наберут достаточно голосов для назначения на эту должность Валерию Лутковскую.

Говорят, что именно Карпачёва помешала Лутковской избраться 15 марта. Якобы она уговорила коммунистов не поддерживать соперницу, пишет Сегодня.

Напомним, оппозиция решила выдвинуть нового кандидата пост уполномоченного Верховной рады по правам человека. Депутаты фракции БЮТ считают, что пост омбудсмена должна занять президент Международного правозащитного центра "Ла Страда—Украина" Екатерина Левченко. Необходимые для регистрации этой инициативы 113 подписей они обещают собрать "в ближайшее время".

Как ранее сообщал Главред, 15 марта, в Верховной Раде состоялось тайное голосование по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кандидатуру Евгения Захарова поддержали 134 народных депутата, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 депутатов. Таким образом, ни один из кандидатов не набрал минимальной поддержки народных избранников.

фото: utro.ua

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