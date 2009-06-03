Конституция ПРиБЮТ может умереть в КС?

Хотя некоторые СМИ и пишут о том, что практика Конституционного суда должна заставить этот орган одобрить конституционный проект «ширки», но есть точки зрения, которые указывают на противоположное.



Пока коалиция между Партией регионов и БЮТ «создается» на уровне слухов и информации «информированных источников», а посему и все документы и положения обсуждаемых конституционных изменений достаточно эфемерны, и знаем мы о них тоже только по слухам.



Однако все комментаторы с обеих сторон переговоров сходятся на двух принципиальных вещах, которые обусловливают образование широкой коалиции, – Конституционная реформа, предполагающая выборы Президента в парламенте, и пролонгация полномочий действующей Верховной Рады на два или три года. Первая норма дает возможность избрать в стенах Рады Виктора Януковича президентом, а вторая – избежать народного гнева, который может воплотиться в провал обоих «союзников» на не столь уж далеких парламентских выборах 2012 года.



Когда заходит речь о внесении изменений в Конституцию, то в коалиционных раскладах следует обязательно учитывать позицию Конституционного суда, ведь именно он должен давать зеленый свет любому проекту изменений к Основному Закону.



Напомним, что согласно процедуре Верховная Рада посылает проект конституционных изменений в КС. Последний, руководствуясь законом о Конституционном суде, в месячный срок обязан представить решение относительно конституционности соответствующего законопроекта, а точнее, соответствия статьям 158 и 159 Основного Закона, которые не позволяют изменениями в Конституцию сужать или отменять права граждан.



Получив положительный ответ, Верховная Рада должна голосовать законопроект в первом чтении 226 голосами. В этом в случае, если в законопроект внесут хоть одну поправку, после первого чтения документ нужно еще раз прогнать по КСовскому кругу.



Если успешно пройдут все эти процедуры, уже на следующей после голосования в первом чтении очередной сессии изменения к Конституции можно принимать окончательно.



Если наложить эту схему на возможную конституционную реформу от ПРиБЮТ, то получается, что направлять проект конституционных изменений в парламент депутаты должны до 10 июня. Почему? Да потому, что именно 10 июля состоится последнее пленарное заседание Верховной Рады на этой сессии, и именно до этой даты нужно получить ответ КС. Если это удастся, то на новой сессии с 1 сентября можно окончательно принимать конституционные изменения 300-ми голосами.



Конечно, депутаты могут медлить с направлением проекта конституционных изменений в КС и до середины июля. Как уже говорят депутаты, им ничего не помешает назначить на конец июля или начало августа внеочередную парламентскую сессию, а уже на ней голосовать конституционные изменения в первом чтении. Главное тут успеть провести первое чтение до 1 сентября - дня открытия новой сессии.



Но и тут нужно учитывать, что с середины июля и до конца августа судьи КС идут в отпуск. И в случае промедления их уже придется вытаскивать с курортов, чтобы получить какое-то решение.



Это все процедурные нюансы, однако уже сейчас можно сказать об определенных проблемах с содержанием возможных конституционных изменений. Конечно, трудно говорить о содержании предлагаемых изменений, пока сам документ фактически засекречен. Но возьмем очевидные вопросы - выборы Президента в парламенте и пролонгация полномочий парламента. Относительно обоих этих положений Конституционный суд в свое время уже давал выводы во время конституционной эпопеи 2003-го и 2004 годов.



Напомним, что предложенное избрание в парламенте Президента в 2007 году согласно проекту 4180 было одобрено Конституционным судом. Потом этот документ лег в основу принятых в Верховной Раде в 2004 году конституционных изменений, хотя по политическим мотивам президентскую норму оттуда убрали. Тогда судьи не увидели, что эти изменения ограничивают права граждан. Поэтому надеяться, что в этот раз КС признает эту процедуру неконституционной, бесполезно.



Однако совсем другая ситуация с возможным перенесением выборов Верховной Рады с 2012-го на 2014 год. В том же проекте 4180 была предусмотрена пролонгация действующего тогда парламента до 2007 года. В проекте конституционных изменений содержалось положение об увеличении срока полномочий Верховной Рады с 4 до 5 лет. Согласно этой логике, законодатели предлагали избранному в 2002 году парламенту поработать на год дольше. Судьи КС, в принципе, согласились с этим. Согласно решению суда от 10 декабря 2003 года относительно законопроекта изменений к Конституции №4180 «Конституционный суд Украины пришел к выводу, что предлагаемое проведение выборов народных депутатов Украины в 2007 году не противоречит требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины».



Хотя не все было так гладко. В мотивировочной части того решения судьи все же негативно высказались о возможности парламента продлить себе полномочия: «Конституционный суд отмечает, что поскольку внесение изменений в Основной Закон Украины является прерогативой парламента Украины, то, приняв указанные изменения к Конституции Украины, Верховная Рада Украины, избранная в 2002 году на четыре года, таким образом продлила бы свои полномочия, что, считает Конституционный суд Украины, создает прецедент, который в последующем может привести к утрате парламентом Украины признаков его как выборного представительского органа».



Более радикально о пролонгации полномочий действующим парламентом своих же полномочий высказались тогдашние судьи КС - Владимир Вознюк и нынешний председатель ЦИК Владимир Шаповал.



Владимир Вознюк официально задокументировал отдельное мнение к решению КС, в котором однозначно указал на неконституционность продления полномочий действующего парламента: «Положение, по которому очередные выборы конституционного состава Верховной Рады Украины проводятся в 2007 году, является предполагающим ограничение прав граждан Украины, а поэтому не отвечает требованиям статьи 157 Конституции Украины. Продление Верховной Радой Украины срока своих полномочий указанным способом приведет к утрате парламентом Украины статуса представительского органа и утрате его легитимности».



Отдельное мнение Шаповала было не менее резким: «В случае самой пролонгации мандатов действующих народных депутатов Украины будет проигнорирована воля народа как коллегиальная (коллективная) воля избирателей. Важно и то, что в случае самой пролонгации мандатов действующих народных депутатов Украины Верховная Рада Украины нынешнего созыва как представительский орган государственной власти становится нелегитимной, что влечет за собой соответствующие последствия относительно реализации ее полномочий»



В конце концов, в проекте конституционных изменений тогда сохранили норму о 5-летнем сроке полномочий Верховной Рады, но в свете позиции КС эта норма становилась действующей только уже касательно избранного в 2006 году парламента.



Руководствуясь этим прецедентом, можно спрогнозировать, что если с созданием широкой коалиции в предлагаемых конституционных изменениях появится положение продлить полномочия действующего парламента, то могут возникнуть проблемы. По мнению первого председателя Конституционного суда Ивана Тимченко, руководствуясь юридической логикой, нынешний КС должен однозначно признать двухлетний мораторий на парламентские выборы неконституционным. Соответственно, это положение должно быть исключено из будущего проекта изменений к Конституции между первым и вторым чтением. Ведь задача КС при рассмотрении проекта конституционных изменений – определить, отменяют ли они или сужают права граждан. И если объявление моратория на проведение парламентских выборов не является ограничением прав граждан, то чем же тогда является?



Конечно, прошлое остается в прошлом, а мнения бывших судей Конституционного суда не станут «руководящими и направляющими» для нынешних толкователей Основного Закона. Даже более того, история показывает, что при хорошей обработке КС он и третий срок Кучмы может назвать вторым. В этом свете все больше аналитиков говорят о том, что при желании Партия регионов и БЮТ поработают с КС, и тот примет необходимое им решение.



К тому же, анализируя каждый конкретный законопроект, судьи читают каждое положение в контексте со всем проектом и мировой и украинской практикой.



Поэтому исключать, что КС таки будет последовательным и признает очевидное нарушение Конституции нарушением и не пропустит мораторий на парламентские выборы, нельзя. В ситуации сложного политического противостояния КС может занять нейтральную позицию и остановить явно неконституционные положения предлагаемых конституционных изменений.



«Главред» поинтересовался мнением по этому поводу первого председателя Конституционного суда в 1996-1999 годах Ивана Тимченко.



{1-} Иван Артемович, если на рассмотрение Конституционного суда поступит проект конституционных изменений, в переходных положениях которого будет содержаться норма о многолетнем моратории на проведение парламентских выборов, фактически, продление полномочий действующего парламента на два или три года. Может ли КС признать такие нормы неконституционными?



Если Конституционный суд получит законопроект о внесении изменений в Конституцию, то будет руководствоваться статьями 158 и 159 Основного Закона. В соответствии с этими нормами, КС дает заключение относительно проекта конституционных изменений, в котором указывает, нарушают ли положения законопроекта права граждан Украины. Именно только с точки зрения конституционных прав рассматривается законопроект. Таким образом, законопроект относительно конституционных изменений не должен предусматривать сужения или отмены конституционных прав граждан.



Является ли отмена права участия в выборах Верховной Рады, чем фактически есть возможный мораторий на проведение парламентских выборов в предусмотренные Конституцией сроки, сужением или лишением конституционных прав граждан?



Это уже дело суда решить этот вопрос. На мой взгляд, такие переходные положения бесспорно будут нарушать конституционное право граждан на участие в выборах Президента или Верховной Рады. Моратория на применение конституционных норм не должно быть.



Возможно, что КС признает мораторий на проведение парламентских выборов на определенное время неконституционным?



Конечно. Есть Конституция действующая, которую нужно выполнять. С точки зрения логики, введение моратория на выборы сужает конституционное право граждан на участие в выборах. Выборы парламента предусмотрены каждые пять лет, а они говорят 6 или 7. Фактически, это мораторий. Законопроект, который содержит эти нормы в части переходных положений, должен быть признан не отвечающим статье 158 Конституции Украины.



После такого решения авторы законопроекта обязаны изъять эти нормы?



Инициаторы законопроекта должны изъять признанные судом неконституционными положения из своего проекта, ведь Конституционный суд скажет, что на данный момент отменяется или сужается право граждан на участие в выборах народных депутатов или Президента каждые пять лет.



Насколько реально, что действующие судьи КС будут руководствоваться этой логикой?



Я ни в коем случае не могу говорить о том, какое они решение примут. Я на данный момент говорю с точки зрения Конституции. Это мое мнение, если бы я был судьей, то руководствовался бы именно такой логикой. О других говорить не могу, кто что подумает и какую позицию займет и как понимает конституционные положения и положения законопроекта об изменениях к Конституции.