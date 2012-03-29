Милиция назвала причину смерти журналистки СТБ

{1-} Причиной смерти 30-летней журналистки телеканала СТБ Ярославы Мациевской был сердечный приступ из-за хронической ишемической болезни сердца.

Об этом сообщили в столичной милиции, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы, передает УНИАН.

Как ранее сообщал Главред, 28 марта в Киеве в арендованной квартире найдена мертвой 30-летняя журналистка телеканала «СТБ» Ярослава Мациевская, руководитель проекта «Моя правда».

По данным столичной милиции, тело женщины было найдено в ванной комнате. Видимых телесных повреждений эксперты на теле не обнаружили, в квартире все вещи были на своих местах.

По предварительным выводам судмедэксперта, видимых телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть потерпевшей, не обнаружено.

По данному факту Шевченковским районным управлением проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства смерти журналистки, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.

фото: wek.com.ua

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