Американец снял агитационный ужастик «добро пожаловать в Обамавилль» (ВИДЕО)

Американец Рик Санторум, который собирается побороться за пост президента США на предстоящих осенью выборах с Бараком Обамой, выпустил видеоролик в жанре «ужастика», в котором решил напугать избирателей жуткими последствиями победы соперника-демократа.

В ролике изображается страшный «Обамавилль» - то, во что превратится Америка, если Обама вновь победит на президентских выборах, пишет Росбалт.

На видео действие происходит в 2014 году. Затянутое тучами небо опустилось. В нем кружат вороны. Улицы городов опустели. Медленно вращаются карусели на пустой детской площадке. Мужчина держит заправочный пистолет бензоколонки у виска, словно это настоящее оружие. Мерцающий телевизор показывает президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, а комментатор говорит, что «заклятый враг Америки превратился в ядерную угрозу». Фоном играет жуткая музыка.

Еще с десяток знаковых образов фильма ужасов наполняют минутное агитационное видео Санторума: бесплодные деревья, пустые улицы, быстро вращающиеся часы, гаснущая свеча, девочка, напоминающая фотографии времен Великой депрессии.

Зловещим тоном рассказчик говорит: «Малый бизнес в упадке. Семьи беспокоятся о своих рабочих местах и своем будущем. Очереди к врачам постоянно растут. Цены на газ взлетели до небес. Свобода религии под угрозой».

В конце ролика на экране появляются слова, написанные шрифтом, напоминающим «ужастики» 1960-х годов: «Добро пожаловать в Обамавилль».

По данным американских СМИ, этот ролик является лишь первым из восьми, посвященных описанию будущего, которое наступит в случае победы Обамы на президентских выборах.

Видео: youtube

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