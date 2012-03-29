2 апреля начнётся ещё один суд над Луценко

{1-} Печерский районный суд Киева назначил на 2 апреля рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко, которое выделено в отдельное производство.

Об этом сообщил адвокат Луценко Игорь Фомин, передают Українські Новини.

По его словам заседание назначено на 9:30.

Суд выделил это дело в отдельное производство в январе. По данному эпизоду был оглашен перерыв из-за болезни Павленова и Тарасенко.

Ранее Главред также писал, что адвокат Луценко Игорь Фомин сообщил о том, что Апелляционный суд Киева 15 мая начнет рассмотрение жалобы экс-министра Юрия Луценко на приговор Печерского районного суда Киева, который приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Напомним, 27 февраля 2012 Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тысяч гривен компенсации МВД за причиненный ущерб), с временным лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Луценко Леонида Приступлюка и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.

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