Британских спецназовцев понизили в должности за позорное ФОТО с оружием

В Британии, три члена элитного подразделения полиции были понижены в должности после того, как в СМИ появились фотографии, на которых они дурачатся с дробовиком.

Предположительно, фотографии были сделаны их инструктором. На фото один из бойцов позирует на капоте бронированного Land Rover Defender, в то время как другой целится ему в зад из дробовика.

Оружие, по видимому, при этом не заряжено. Оба одеты в полицейскую форму и имеют при себе пистолеты Glock с боевыми патронами, сообщает The Daily Telegraph.

Как сообщают СМИ, этот снимок был найден в компьютере во время «не относящегося к данному делу» рейда на дом одного из офицеров подразделения в июне прошлого года. По данным СМИ, возможно фото было сделано во время разбирательств по делу о смерти полицейского Айана Терри, случайно застреленного коллегой во время учений в 2008 году.

Тогда один из полицейских «инстинктивно» выстрелил в Терри, не носившего бронежилет, с близкого расстояния. Однако лишь три недели назад Королевская прокурорская служба постановила, что нет достаточных доказательств, чтобы возбудить уголовное дело.

Семья Терри очень болезненно отреагировала на появившееся в прессе этой «недостойной» фотографии. Его вдова Джоан Терри рассказала, что была шокирована и «огорчена», назвав фото «неуместным» после смерти ее мужа.

По словам адвоката Джеймса Рейли, эти снимки огорчают семью и подчеркивают, что полицию Манчестера и, в частности, данный военизированный отряд полиции ничему не научили обстоятельства трагической гибели Айана Терри», - сказал защитник.

Как отмечает заместитель начальника полиции Иэн Хопкинс, полиция Большого Манчестера ожидает высоких профессиональных стандартов от всех своих должностных лиц и сотрудников. По его словам, данный случай был рассмотрен сразу, как о нем стало известно в июне 2011 года. Три офицера, участвовавшие в «фотосессии» были вынуждены сдать огнестрельное оружие, и были отстранены от работы до конца разбирательства.

фото: menmedia.co.uk

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