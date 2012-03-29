В Индии проходит саммит БРИКС

В Нью-Дели проходит саммит БРИКС. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проводят встречу в узком составе. В повестку дня саммита включены вопросы глобального управления, роль БРИКС в устойчивом развитии и участие БРИКС в программах МВФ.

Как заявил накануне помощник президента РФ Сергей Приходько, Россия рассчитывает, что саммит примет решения, способные оказать ощутимое позитивное воздействие на развитие финансово-экономической и международно-политической ситуации, укрепит позиции БРИКС в мире, продвинет взаимодействия по различным направлениям, пишет ИТАР-ТАСС.

Среди российских приоритетов на саммите он назвал «углубленный анализ ситуации в мировой экономике и финансах, а также координацию позиций участников БРИКС перед саммитом «двадцатки» в июне в Мексике.

По его словам, Москву также интересует «реформа МВФ и обсуждение вопроса о масштабах и условиях возможного участия государств БРИКС в пополнении финансовых ресурсов МВФ; «сверка часов» по наиболее острым международно-политическим вопросам (обстановка в Сирии и вокруг нее, ситуация вокруг Ирана); проблематика энергетической безопасности».

По сообщению Приходько, индийским председательством на обсуждение вынесены две группы вопросов. Первая из них касается проблем глобального управления.

«Лидеры обменяются мнениями о состоянии мировой экономики, реформах институтов глобального управления и проблематике международной стабильности и безопасности», - уточнил он.

Второе направление дискуссии – БРИКС и устойчивое развитие. «Здесь предполагается обсудить индийскую идею создания Банка развития Юг-Юг, а также подготовку к конференциям ООН по устойчивому развитию и по биоразнообразию, которые пройдут в этом году в Бразилии и Индии; реализацию Целей развития тысячелетия, перспективы Дохийского раунда переговоров в рамках ВТО», - отметил Приходько.

По его данным, по итогам встречи лидеров будет обнародована Делийская декларация. «Декларация не подписывается, а утверждается, документ составляется только на английском языке», - сказал помощник президента РФ.

фото: kremlin.ru

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