В Италии начался суд над Аваковым

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Сегодня в Риме начался суд над экс-губернатором Харьковской области Арсеном Аваковым. В суде чиновника защищают два итальянских адвоката, пишет Сегодня.
Напомним, 26 марта Интерпол задержал Авакова в Италии. Он был объявлен в международный розыск 31 января.
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6 января прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения в 2009 году 55 га земли должностными лицами Харьковской обладминистрации и главного управления Госкомитета по земельным ресурсам в области, а 26 января - уголовное дело в отношении Авакова по подозрению в тех же действиях.
Ранее «Главред» сообщал, что нардеп Сергей Пашинский заявил: «Батькивщина» требует, чтобы Аваков просил полубежище в Италии. Кроме того, руководство партии направило письма генсеку Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть «очевидное политическое мотивирование» уголовного преследования Авакова и освободить его.
фото: avakov.com
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