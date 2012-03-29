В Италии начался суд над Аваковым

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Сегодня в Риме начался суд над экс-губернатором Харьковской области Арсеном Аваковым. В суде чиновника защищают два итальянских адвоката, пишет Сегодня.

Напомним, 26 марта Интерпол задержал Авакова в Италии. Он был объявлен в международный розыск 31 января.

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6 января прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения в 2009 году 55 га земли должностными лицами Харьковской обладминистрации и главного управления Госкомитета по земельным ресурсам в области, а 26 января - уголовное дело в отношении Авакова по подозрению в тех же действиях.

Ранее «Главред» сообщал, что нардеп Сергей Пашинский заявил: «Батькивщина» требует, чтобы Аваков просил полубежище в Италии. Кроме того, руководство партии направило письма генсеку Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть «очевидное политическое мотивирование» уголовного преследования Авакова и освободить его.

фото: avakov.com

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