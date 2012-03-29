Янукович считает, что доверие между ним и Обамой выросло

{1-} Президент Украины Виктор Янукович считает, что после встречи с президентом США Бараком Обамой на Сеульском саммитте по вопросам ядерной безопасности, доверие между ними возросло.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации Обамы.

По словам Януковича после беседы, "доверие между ним и Обамой выросло".

"Мы достигли взаимопонимания. Все пункты нашей повестки дня будут выполнены", - сказал Янукович изданию.

Газета отмечает, что заключение экс-премьера Юлии Тимошенко испортило репутацию Януковича в Европе и США и подорвало его экономическую повестка дня, включая попытки сближения с ЕС и создание региональной Зоны свободной торговли.

Касаясь вопроса МВФ, Янукович сказал, что Украина не намерена вести переговоры о реструктуризации долга, так как "очень ответственно относится к внешним обязательствам и платит по кредитам во время".

Ранее Главред писал, что советник Президента Украины Андрей Гончарук заявил о том, что главной темой встречи Президентов США и Украины Барака Обамы и Виктора Януковича, которая продлилась около 20 минут, стал вклад Украины в мировую безопасность.

«Я хочу подчеркнуть, что после встречи и в комментариях Президента Украины, и в информации, которую распространял Белый дом, говорилось о большом вкладе Украины в мировую безопасность, и это было главной темой разговора. Попутно президенты обсудили вопросы предстоящих выборов и современную политическую ситуацию», - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что это была «встреча, а не кулуарное общение».

«Как и планировалось, она не была длительной, но вопросы, которые обсуждались, являются чрезвычайно важными для обеих стран», - отметил Гончарук.

фото: president.gov.ua

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