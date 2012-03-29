Делегатам ПАСЕ разрешили встречу с Луценко

{1-}При содействии генерального прокурора Украины Виктора Пшонки содокладчикам Комитета ПАСЕ Мариэтте де Пурбе-Лундин и Маилис Репс предоставлено разрешение на свидание с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко, который содержится в Киевском СИЗО.

Как сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, по результатам встречи Пшонки с содокладчиками Комитета ПАСЕ Пурбе-Лундин, Репс и секретарем Комитета Кляйном, которая состоялась 28 марта 2012 года, в соответствии с достигнутыми договоренностями, в тот же день в адрес Генеральной прокуратуры поступило письмо от Генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицки с просьбой способствовать в организации встречи докладчиков ПАСЕ (которые находятся с рабочим визитом в Украине) с Луценко, передает УНИАН.

Генеральная прокуратура Украины, в свою очередь, 28 марта направила соответствующее письмо в Апелляционный суд Киева с просьбой предоставить разрешение на свидание указанных лиц с Луценко.

Такое разрешение было предоставлено, о чем суд соответствующим письмом информировал ГПУ и Киевский СИЗО.

Ранее Главред писал, что журналист Константин Усов сообщил о том, что заключённые ночью ремонтировали камеру Лукьяновского СИЗО, в которую был переведен экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

Он уточнил, что 29 марта Лукьяновское СИЗО посетит делегация ПАСЕ

"Еще два дня назад в камере №136 содержался экс-судья Зварыч. Помещение было старым, неряшливым и пораженным астмогенным грибком", - пишет журналист.

По данным журналиста, в четверг во время визита представителей ПАСЕ в СИЗО, весь офицерский состав изолятора будет держать в оцеплении внутреннюю территорию, корпуса и коридоры.

"Чтобы никто из заключенных не вступил с европейцами в разговор и не наговорил лишнего", - добавил Усов.

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