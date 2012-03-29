В ближайшие дни в Украине будет холодно, дождливо и снежно

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В ближайшие сутки погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с северо-запада Европы, сообщает УкрГидрометцентр.

В восточных областях, Крыму и Приазовье дожди, местами сильные, на остальной территории небольшой дождь, ночью, утром на западе и северо-западе местами с мокрым снегом ( лишь в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях ночью без существенных осадков).

Ветер северо-западный, на востоке юго-западный, 7-12 м/с, в южной части, западных и восточных областях порывы 15-20 м/с, передаёт Интерфакс – Украина.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-12° тепла; в Карпатах ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

В Киеве - небольшой дождь, ночью, утром местами с мокрым снегом.

Температура ночью 1-3° тепла, днём 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 марта самая высокая температура была +20,2 в 1968г., самая низкая -12,4 в 1942г.

В субботу, 31 марта, временами дождь (ночью в западных областях небольшой мокрый снег, а в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков).

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной, южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-6° тепла, в северных и центральных областях до 2° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье 9-13° тепла; в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

фото: stihi.ru

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