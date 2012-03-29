Россияне не нашли нарушений в производстве украинского сыра

29 марта 2012, 13:58

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Специалисты Роспотребнадзора Российской Федерации, которые инспектировали украинское предприятие по производству сыров "Гадячсыр", не обнаружили технических нарушений. Об этом сказал на брифинге президент Национальной академии аграрных наук Николай Безуглый.

"Никаких технологических ограничений или нарушений технологий эти специалисты не обнаружили. И те технологии, которые разработали украинские ученые по производству сыров, введены на ведущих сыродельных заводах, они позволяют производить продукцию соответствующего качества. К большому сожалению, письменных заключений комиссия не предоставила. Она поехала в Россию дорабатывать материалы", - сказал академик.

Безуглий уточнил, что специалисты Роспотребнадзора проверяли только одно сыроварное предприятие "Гадячсыр" и вчера вечером поехали в РФ, передает УНН.

Напомним, 26 марта специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину  и начали проверки украинских предприятий, продукция которых попала под запрет в России.

При этом, как сообщилив Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, российские инспекторы не сотрудничаали со специалистами украинской службы.

Специалисты Роспотребнадзора связывались напрямую с сырзаводами, а вопросы инспектирования решили с Министерством аграрной политики и продовольствия.

Вопросы инспектирования специалисты Роспотребнадзора обсуждали с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее Главред  писал, что  18 марта Онищенко сказал, что Роспотребнадзор был готов начать инспекцию украинских сыроделов 19 марта, но ее параметры не были согласованы, причем, по вине Украины.

В свою очередь, глава Госветфитослужбы Украины Иван Бисюк назвал враньем заявление главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о срыве Украиной инспекции сырзаводов.

«Все то, что сказано сегодня - это вранье, по-другому я даже не могу сказать» - заявил Бисюк.

фото:odinklik.com

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