Дело Тимошенко по ЕЭСУ направлено в суд Харькова

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Уголовное дело экс-премьера Юлии Тимошенко по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) передано в Киевский райсуд Харькова, сообщил прокурор области Геннадий Тюрин, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Юлию Тимошенко обвиняют в организации завладения и покушения на завладение чужим имуществом (государственными средствами) путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога, организации уклонения от уплаты налогов корпорацией ЕЭСУ, что привело к фактическому не поступлению средств в Госбюджет; уклонения от уплаты подоходного налога с граждан, что повлекло тяжелые последствия.

Дочь Тимошенко заявила, что по делу ЕЭСУ пытались арестовать ее отца и деда

Совершению этих действий предшествовало невозвращение в государство валютной выручки от экспорта металла корпорацией ЕЭСУ в сумме более $160 млн.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко обвиняется в том, что она, будучи руководителем и фактическим владельцем корпорации ЕЭСУ, по предварительному сговору с бывшим премьером Павлом Лазаренко совершила покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабмин обязательств ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ на сумму $405,5 млн.

фото: radiosvoboda.org

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