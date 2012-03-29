Генпрокуратура: итальянский суд примет решение об экстрадиции Авакова

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В Генпрокуратуре не располагают информацией о том, когда Римский апелляционный суд рассмотрит вопрос об экстрадиционном аресте Арсения Авакова.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко.

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«Сейчас готовится пакет документов, то есть это материалы уголовного дела по обвинению, и другие документы, которые необходимы для процесса экстрадиции. Они будут также на протяжении недели, как мы и обещали, переданы итальянской стороне для проведения процесса экстрадиции. Решение о его экстрадиции примет итальянский суд», - сказал Бойченко.

Как правило, по его словам, процесс экстрадиции может занять несколько месяцев, если нет причин, затягивающих этот процесс, пишет Интерфакс-Украина.

Бойченко, комментируя информацию, появившуюся на сайте итальянской полиции, о том, что апелляционный суд Рима примет решение об экстрадиции, сказал: «Нам не сообщили, когда будет этот суд, это заседание суда, на котором будет принято решение об экстрадиционном аресте Авакова. А пока он задержан и находится в городской тюрьме».

По его словам, экстрадиционный арест длится 40 дней. «В это время должны быть собраны все необходимые документы для принятия решения по экстрадиции», - отметил Бойченко.

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Как сообщал ранее Главред, римский суд уже начал рассматривать дело Авакова.

Как сообщалось, во вторник, 27 марта, была подтверждена информация о задержании Авакова в Италии. Генеральная прокуратура заявила, что готовит пакет документов для экстрадиции Арсена Авакова в Украину.

В связи с этим руководство партии «Батькивщина» направило письма генеральному секретарю Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть «очевидное политическое мотивирование» уголовного преследования Авакова и освободить его.

фото: avakov.com

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