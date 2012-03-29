Янукович выразил соболезнования родным Оксаны Макар

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Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования родным и близким Оксаны Макар . Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Искренне сочувствую родным и близким девушки, которая преждевременно ушла из жизни в результате совершенного против нее жестокого преступления", - говорится в соболезновании Януковича.

Президент Украины выразил уверенность, что преступники, совершившие против девушки такие бесчеловечные действия, неизбежно понесут справедливое наказание.

Напомним, Оксана Макар умерла 29 марта в 7.30 в Донецком ожоговом центре. Травмы девушки были изначально и теоретически, и практически не совместимы с жизнью. В 14.00 будет проводиться вскрытие, а тело отвезут в Николаев на двух машинах.

Как сообщал Главред, смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной сильным кровотечением из легких.

Как сообщалось, в Николаеве трое мужчин изнасиловали и пытались сжечь 18-летнюю девушку. Мужчины познакомились с девушкой 9 марта, пригласили ее к одному из них домой. По данным милиции, Оксану трое по очереди изнасиловали, а потом придушили и вынесли на стройку, где бросили в костер и ушли.

Все трое подозреваемых – задержаны. Против их возбудили дела по статье «Изнасилование». Одному из них также инкриминируют и «Умышленное убийство с целью скрыть иное преступление». Сейчас они находятся в СИЗО. Они признали вину.

фото: president.gov.ua

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