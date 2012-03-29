Азаров выразил соболезнования семье Оксаны Макар

{1-} Соболезнования родным и близким Оксаны Макар также выразил премьер-министр Украины Николай Азаров

"К сожалению, врачи не смогли спасти Оксану Макар. Девочка умерла в Донецком ожоговом центре, хотя лучшие наши врачи с лучшей в стране аппаратурой самоотверженно боролись за ее жизнь. Было сделано все возможное - я это лично знаю. Миллионы украинцев верили в выздоровление Оксаны, надеялись на лучшее, молились за нее. Многие пытались помочь, сдавая кровь, покупая лекарства, высказывая моральную поддержку. И все хотят, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Я глубоко соболезную родным и близким Оксаны. Разделяю скорбь утраты, которую ничем не загладишь. Больно и страшно терять детей, да еще при таких обстоятельствах", - говориться в соболезновании Азарова, которое он опубликовал в своем блоге на сайте правительства.

Также премьер-министр заявил, что будет добиваться от правоохранительных органов расследования и справедливого наказания всех подобных преступлений: "Без компромиссов. Только зная, что наказание неотвратимо, нелюди будут бояться посягать на жизнь и права людей", - сказал Азаров.

Напомним, Оксана Макар умерла 29 марта в 7.30 в Донецком ожоговом центре. Травмы девушки были изначально и теоретически, и практически не совместимы с жизнью. В 14.00 будет проводиться вскрытие, а тело отвезут в Николаев на двух машинах.

Как сообщал Главред, смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной сильным кровотечением из легких.

Как сообщалось, в Николаеве трое мужчин изнасиловали и пытались сжечь 18-летнюю девушку. Мужчины познакомились с девушкой 9 марта, пригласили ее к одному из них домой. По данным милиции, Оксану трое по очереди изнасиловали, а потом придушили и вынесли на стройку, где бросили в костер и ушли.

Все трое подозреваемых – задержаны. Против их возбудили дела по статье «Изнасилование». Одному из них также инкриминируют и «Умышленное убийство с целью скрыть иное преступление». Сейчас они находятся в СИЗО. Они признали вину.

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