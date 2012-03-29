«Нафтогаз» хочет взять у России крупный кредит

{1-} Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выбрала ОАО "Газпромбанк" для открытия кредитной линии на 2 млрд долл. Об этом сообщает портал госзакупок.

Кредит привлекается сроком на 7 лет, стоимость обслуживания кредита составит 1 млрд 539 млн 501 тыс. 010,5 долл. (в том числе в 2012 г. - 182 млн 131 тыс. 147,54 долл.).

В частности, в обосновании применения процедуры закупки отмечается, что "Нафтогаз" решил привлечь средства в "Газпромбанке" в связи с возникновением срочной потребности в накоплении финансовых ресурсов для выполнения обязательств перед "Газпромом" за импортированный природный газ, а именно: "необходимости в осуществлении закупки в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения процедур конкурсных торгов, в частности связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также предоставлением в установленном порядке Украиной гуманитарной помощи другим государствам", передаёт РБК-Украина.

"Газпромбанк" является ассоциированной компанией группы "Газпром".

Ранее Главред сообщал, что в ноябре 2011 года НАК "Нафтогаз Украины" привлекла у российского "Газпромбанка" кредит в размере $550 млн для оплаты за поставленный в октябре российский газ, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха.

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