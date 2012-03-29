Тулузcкого стрелка запретили хоронить на родине

29 марта 2012, 15:04

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Тулузский стрелок Мухаммед Мер, убивший семь человек, будет похоронен во Франции.

По словам представителя главы парижской мечети Абдалла Зекри, семья «тулузского стрелка» поручила ему «организовать похороны в течение 24 часов во Франции в согласии с властями, поскольку Алжир отказался принять тело Мухаммеда Мера по соображениям безопасности», сообщает Le Figaro.

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Как заявил представитель, тело Мера, вероятно, будет покоиться на мусульманском кладбище Корнбарье в Тулузе - городе, где он устроил кровавую бойню.

Ранее семья Мера сообщала, что террориста, имевшего гражданство Франции и Алжира, похоронят в местечке Беззаз - родном поселке его отца, расположенном в нескольких десятках километрах южнее алжирской столицы. На таком решении настояли оба родителя, с 1994 года находящиеся в разводе.

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Напомним, Главред  также сообщал, что отец 23-летнего тулузского стрелка, алжирца Мохаммеда Мера, от рук которого на юге Франции погибли семь человек, в том числе троих детей, заявил, что подаст в суд на государство за убийство своего сына во время штурма его дома. По его словам, он готов всю жизнь работать на адвокатов.

Отец преступника Бенаель Мохаммед Мера заявил, что намерен нанять самых лучших адвокатов. Он также отметил, что готов работать всю свою жизнь, чтобы оплатить их.

фото: pn14.info

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