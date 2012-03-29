Янукович обвинил оппозицию в популизме: только языком ляпают

{1-} Выступая на торжествах по случаю 25-летия основания Организации ветеранов Украины, Президент Виктор Янукович обвинил оппозицию в популизме и порекомендовал бороться не за власть, а за улучшение жизни людей.

Президент повторил свои слова о том, что его команда получила в наследство от предыдущей власти тяжелую экономическую ситуацию в стране. Именно поэтому, отметил Янукович, он не смог сразу выполнить свои социальные предвыборные обещания еще в 2010 году.

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Янукович подчеркнул, что этой ситуацией все годы независимости государства пользовалась политики-популисты. «А на чем они играли? Они играли, как говорят, на инструменте чувствительном - это бедные люди, которым тяжело живется, и они их, как говорят, втягивали в политику, за счет популизма, за счет откровенной лжи и так далее», - отметил Президент, передает УНИАН.

Он выразил надежду, что ветераны - мудрые люди и понимают, кто есть кто в государстве. «И те, кто больше всего врут, - это те, кто неоднократно уже был при власти, и показал, что они, как говорят, ни на что не способны», - подчеркнул Янукович.

«Кто им не давал делать все, когда они были при власти? Почему они этого не сделали? Почему они сейчас опять выходят к людям и рассказывают, какие они талантливые?», - добавил Президент, так и не уточнив, о ком именно идет речь.

«Признак политики последних времен: популизм, откровенная ложь, манипулирование общественным сознанием. А как только им говоришь – идите, давайте работайте, кто вам не дает, в Украине создана конкурентная среда. Пожалуйста, выходите с идеями, не борьба за власть нужна, а борьба за лучшую жизнь людей, борьба за экономику, конкуренция программ», - сказал он.

«Пожалуйста, идите, показывайте, создадим условия и покажите, на что вы способны, но мы хорошо знаем, что, кроме красивых разговоров, кроме того, чтобы ляпать языком обо всем, что угодно, и не нести за это ответственности, они ни на что не способны», - убежден глава государства.

Ранее Главред писал, что на реализацию социальных инициатив Президента Виктора Януковича не хватает 10-11 млрд грн. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Мы уже готовим дополнительные законы для инициатив, которые огласил Президент, мы имеем за счет роста экономики примерно 14 млрд грн. Но нам еще нужно 10-11 млрд грн дополнительно», - сказал вице-премьер.

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